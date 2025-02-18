Песков рассказал о работе Путина в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во вторник, 18 февраля, Владимир Путин работает из Петербурга, об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова чиновника.

Также Песков добавил, что глава государства в среду, 19 февраля, также останется работать в Петербурге. По словам пресс-секретаря, Кремль будет информировать о запланированных мероприятиях президента.

Кроме этого, в разговоре с журналистами Песков отметил, что переговоры в Эр-Рияде между представителями США и России не повлияют на послание президента к Федеральному собранию.

Напомним, что во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, проходят переговоры представителей России и США. От РФ в переговорах участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от Штатов госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Фото: сайт Кремля