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Новости 13:37

В Ленобласти проиндексировали выплаты семьям, воспитывающим сирот

фото ЗакС политика В Ленобласти проиндексировали выплаты семьям, воспитывающим сирот

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление об индексации ежемесячных выплат семьям региона, воспитывающим детей-сирот. Об этом Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале.

Теперь семьи, которые воспитывают детей-сирот, будут получать 18 405 рублей в месяц. Помимо этого, глава региона поручил следить за показателями инфляции, чтобы своевременно изменять размер выплат.

"Дал поручение о мониторинге соотношения инфляции и социальных выплат семьям, с тем, чтобы индексация была опережающей и своевременной", — добавил Дрозденко в своей публикации.

Отметим, что ранее на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях в Ленобласти ежемесячно выделялось 15 739 рублей. В Петербурге ежемесячная выплата на содержание детей, переданных под опеку или попечительство, в приемную семью в 2025 году составляет 17 107 рублей.

Ранее Дрозденко подписал постановление о введении дополнительных ежемесячных выплат для сотрудников скорой помощи Ленобласти. Размер выплаты зависит от численности населения пункта и должности медработника.

Фото: ЗАКС.Ру


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