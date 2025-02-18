Более 100 нетрезвых водителей задержаны в Петербурге и Ленобласти в выходные

С 14 по 16 февраля сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) провели масштабный рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах Петербурга и Ленинградской области, по итогам которого задержали более 100 водителей, об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и ЛО.

В общей сложности к административной ответственности по статье об управлении транспортом в нетрезвом состоянии (ст.12.8 КоАП РФ) привлекли 113 автомобилистов, еще 92 отказались от медицинского освидетельствования (ст.12.26 КоАП РФ).

Кроме того, в 12 случаях были возбуждены уголовные дела по статье о повтором управлении транспортом в нетрезвом состоянии (ст.264.1 УК РФ). Им грозит более серьезное наказание. В ГАИ напомнили, что алкоголь за рулем – это не только штраф, но и реальная угроза жизни и здоровью.

Напомним, что в 2024 году в Петербурге оштрафовали 4 тысячи водителей за вождение в нетрезвом состоянии. При этом из них 134 человека – женщины, остальные лица мужского пола.

Фото: ЗАКС.Ру