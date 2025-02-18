Госдума рекомендовала привлекать ветеранов СВО к воспитательной работе в школах

Главам регионов депутаты Государственной думы предложили привлекать ветеранов специальной военной операции к воспитательной работе в образовательных учреждениях и детских лагерях, об этом 18 февраля пишет ТАСС со ссылкой на постановление по итогам правительственного часа, посвящённого стратегии развития образования.

Документ также содержит рекомендации по трудоустройству участников боевых действий. В частности, региональным властям предлагается создать для них условия для получения востребованных профессий и дальнейшего трудоустройства.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ предусмотреть для участников специальной военной операции возможность получения востребованных профессий и трудоустройства", – сказано в документе.

Напомним, что недавно стало известно, что партия "Единая Россия" запускает проект для обучения предпринимательству ветеранов спецоперации. Обучающие программы стартуют в марте-апреле 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру