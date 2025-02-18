Соратника Кулибабы Владимира Карпинского отправили под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения Владимиру Карпинскому с заключения под стражу на домашний арест, сообщила 18 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он проходил обвиняемым по уголовному делу об убийстве бандой двоих человек в 1993 году.

Карпинский был освобожден из-под стражи в зале суда и отправлен под домашний арест до 17 мая 2025 года. Мера пресечения была изменена в результате того, что присяжные пришли к выводу о недоказанности вины Карпинского в убийствах криминального авторитета Игоря Савина и его охранника Кирилла Угольникова, а также в покушении на убийство другого охранника Дмитрия Скворцова. Сторона обвинения против изменения меры пресечения возражала.

Вердикт коллегии присяжных был оглашен на прошлой неделе. Она признала доказанными руководство бандой со стороны Владимира Кулибабы и участие в ней Карпинского и Анатолия Мотыля. Помимо этого, доказанными были признаны организация Кулибабой убийства двоих человек при пособничестве Мотыля, а также неудачная попытка покушения на еще одно убийство со стороны Кулибабы.

Следствие считало, что трое обвиняемых совместно с находящимся в розыске Маратом Аристовым могли быть причастны к убийству Савина и Угольникова. Криминального авторитета и его охранника расстреляли из автоматов в августе 1993 года на улице Фрунзе. Второму охраннику удалось сбежать с места происшествия.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (скриншот видео)