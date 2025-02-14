Присяжные огласили вердикт по делу Кулибабы и соратников

В Городском суде 14 февраля коллегия присяжных огласила вердикт по уголовному делу об убийстве двоих человек в 1993 году, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Участие подсудимых Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля в банде было признано доказанным, как и организация расстрела Кулибабой.

Фигурантам были предъявлены обвинения в бандитизме, убийстве криминального авторитета Игоря Савина и его охранника Кирилла Угольникова с отягчающими обстоятельствами и о покушении на убийство охранника Савина Дмитрий Скворцова. В свою очередь, сами они отрицали причастность к вменяемому преступлению.

Коллегия признала доказанным руководство бандой со стороны Кулибабы, а также участие в ней Карпинского и Мотыля. Помимо этого, присяжные сочли доказанным организацию Кулибабой убийства двоих человек, а равно и неудачную организацию покушения на еще одно убийство. Также положительный ответ последовал на вопрос о пособничестве Мотыля в совершении убийства.

"Убийство Карпинским Савина и Угольникова не доказано. Покушение на убийство Карпинским Скворцова не доказано", — передает решение коллегии судебная пресс-служба.

Отметим, что коллегия удалилась для вынесения вердикта днем ранее, 13 февраля. Однако же в тот раз присяжным не хватило времени для ответа на поставленные перед ними вопросы. Как сообщала "Фонтанка", в итоге обсуждение вердикта решили продолжить на следующий день.

Ранее фигуранты выступили с последним словом перед присяжными. Каждый из них заявил о своей невиновности, при этом Кулибаба также высказал мнение о том, что "может претендовать на справедливость, честность, незаинтересованность, непредвзятость присяжных".

Уголовное дело в отношении всех троих было зарегистрировано Горсудом в мае 2023 года. По версии следствия, обвиняемые вместе с находящимся в розыске Маратом Аристовым могли быть причастны к убийству Савина и Угольникова, совершенном 16 августа 1993 года на улице Фрунзе. Обоих тогда расстреляли из автоматов, при этом второй охранник Савина Скворцов, смог сбежать с места происшествия.

Следствие считает, что организатором нападения выступил Кулибаба, который привлек в качестве исполнителей Карпинского и Аристова. Он якобы выдал им два автомата Калашникова, из которых стреляли киллеры. Мотыль при этом будто бы исполнял роль водителя для стрелков.

В минувшем январе Приморский районный суд огласил приговор бывшему депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко по делу об организации убийства на Кипре в 2004 году. Путем частичного сложения со сроком по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой 67-летнего подсудимого приговорили к 24 годам колонии. При этом ему зачли время, проведенное в СИЗО после ареста в 2009 году.

Андрей Казарлыга, фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram