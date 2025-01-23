Экс-депутат Глущенко приговорен к 24 годам колонии по делу об убийстве

Приморский районный суд Петербурга огласил 23 января приговор экс-депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко по делу об организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33 — пп. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ) троих человек на Кипре в 2004 году. Согласно вынесенному решению, 67-летнему фигуранту назначили 24 года колонии.

— Признать виновным в совершении преступления <...> и назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. <...> Путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, <...> назначить Глущенко окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — зачитал приговор судья.

Итоговый срок получился путем сложения со сроком, назначенным Глущенко за соучастие в убийстве депутата Госдумы II созыва Галины Старовойтовой. Срок нахождения в СИЗО будет засчитан по формуле день за день, так что реальный срок, который ему предстоит провести за решеткой, окажется заметно меньше. За решеткой Глущенко находится с тех пор, как был задержан в 2009 году.

Также Глущенко должен будет компенсировать моральный вред дочери и брату убитого бизнесмена Вячеслава Шевченко. Дочь ходатайствовала о выплате в размере 10 млн рублей, ей Глущенко должен будет выплатить 5 млн рублей. Размер компенсации брату погибшего суд снизил с 5 млн рублей до 3 млн рублей.

На прошлом заседании суда прокурор ходатайствовал о назначении Глущенко 24,5 года колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. При этом 19,5 года были запрошены в качестве наказания непосредственно по делу о тройном убийстве, а общий срок был образован путем частичного сложения с ранее назначенным.

Рассмотрение дела в суде началось в мае 2022 года. Фигуранту вменялась организация убийства предпринимателей Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой на кипрской вилле в марте 2004 года. Следствие считало, что причиной этого послужило желание Глущенко надавить на одного из братьев Шевченко с целью получения 10 млн долларов или же акций ОАО "Метрополь". Подобные требования были выдвинуты после отказа предпринимателей ежемесячно платить ему за защиту и покровительство.

В ноябре 2024 года коллегия присяжных вынесла вердикт, единогласно признав Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения.

В 2015 году Глущенко был приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу о соучастии в убийстве Старовойтовой. В суде он заявлял, что заказ исходил от одного из руководителей "тамбовской" преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина).

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру