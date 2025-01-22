Прокурор запросил 24,5 года колонии для экс-депутата Госдумы Глущенко

На заседании Приморского районного суда 22 января прокурор запросил 24,5 года лишения свободы бывшему депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Фигуранту вменяется организация заказного убийства (ч. 3 ст. 33 — пп. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ) бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой на Кипре в 2004 году.

Предыдущее заседание суда по делу Глущенко состоялось 27 ноября 2024 года. В тот раз коллегия присяжных вынесла вердикт, единодушно признав подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам фигурант в последнем слове перед коллегией настаивал на непричастности к совершению преступления.

Компенсация ущерба и права ответчика

В этот раз в небольшом зале прошли стадии судебного следствия и прения, после чего Глущенко обратился к собравшимся с последним словом. Несмотря на определенную эксцентричность оратора, суть его речи сводилась к заявлению о невиновности во вменяемом преступлении.

В начале заседания судья сообщил о поступлении двух ходатайств от Глущенко, в которых тот настаивал на переводе в СИЗО-3 на Шпалерной улице. Фигурант объяснил просьбу тем, что высоко оценивает качество оказываемой в учреждении медицинской помощи.

Вслед за этим в зале прозвучало ходатайство, поданное дочерью погибшего Шевченко, об истребовании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей. В документе она негативно высказывалась о Глущенко и рассказывала о перенесенной моральной травме в связи со смертью отца. Вслед за этим выступил представитель Сергея Шевченко — брата убитого бизнесмена. Тот также потребовал компенсации морального вреда в связи со смертью родственника и уведомлял о перенесенной тяжелой депрессии. Понесенный моральный ущерб истец оценил в 5 млн рублей. Кроме того, Шевченко просил обязать ФСИН уведомлять его о всех перемещениях подсудимого.

На вопрос о согласии с рассмотрением поданных гражданских исков Глущенко заявил, что ничего не понимает, посетовав на плохое самочувствие и головокружение. Поразмыслив, он прокричал из клетки о нежелании быть никаким ответчиком. Тем не менее, судья поданные гражданские иски приобщил и попытался разъяснить подсудимому права гражданского ответчика. С первой попытки сделать это не получилось, поскольку Глущенко жаловался на полнейшее непонимание услышанного.

— Какие права, а ими пользоваться надо, что ли, — в какой-то момент не выдержал он.

Судья повторно зачитал права фигуранту, в ответ тот пожелал проконсультироваться с адвокатами по вопросу признания ответчиком по заявленным искам. В итоге, хоть не без проблем, но процесс сдвинулся с точки и продолжил свой ход. Прокурор ходатайствовал об оглашении ряда материалов дела, имеющих отношение к личности подсудимого. В частности, речь шла о медицинских справках, характеристиках из СИЗО, приговорах суда и паспортных данных. В последнем случае, услышав слова судьи, Глущенко внезапно оживился в своей клетке и прикрикнул на весь зал:

— А в тюрьме нету у меня паспорта!

Получив в ответ предупреждение судьи, он на время успокоился и притих.

Сторона защиты, среди прочего, просила суд отменить вердикт и созвать новую коллегию присяжных, а заодно настаивала на прекращении уголовного дела по причине истечения сроков давности. В своей речи адвокат, в том числе, говорил о якобы недоказанности того, что найденные на кипрской вилле трупы действительно принадлежали Шевченко, Зорину и Третьяковой. Также он утверждал, что Глущенко в момент убийства на острове не было.

Ходатайство не нашло поддержки со стороны прокурора и стороны потерпевших. Представитель Сергея Шевченко, среди прочего, заявил о неэтичности заявлений коллеги о том, что никакого убийства якобы не было вовсе. Суд отказал в удовлетворении прошения.

Прокурор и последнее слово

По завершении стадии судебного следствия участники заседания перешли к прениям. Прокурор запросил подсудимому 19,5 лет лишения свободы. С учетом отбываемого Глущенко наказания по делу о соучастии в убийстве политика Галины Старовойтовой представитель обвинения попросил назначить итоговый срок в виде 24,5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Размеры компенсации морального вреда по заявленным гражданским искам от потерпевших он оставил на усмотрение суда.

Представитель Сергея Шевченко отметил, что за все прошедшее время подсудимый не принес извинений пострадавшим. Ссылаясь на позицию семьи, он ходатайствовал о назначении Глущенко наиболее жесткого приговора из возможных. Сторона защиты просила не назначать наказание, упомянув при этом об истечении сроков давности по делу.

В конце заседания настала очередь подсудимого выступить с последним словом. Услышав о необходимости высказаться он, казалось, опешил и заявил о том, что не готовился к речи. Тем не менее, помявшись, он решился и заговорил.

Мысль Глущенко петляла от требований отпустить его якобы для разрешения конфликта на Украине до заявлений о собственной невиновности. В какой-то момент он принялся рассуждать о том, что убитые якобы на самом деле живы и находятся за рубежом. Подсудимый брался доказать правдивость этого утверждения и представить жертв, если его отпустят. В другой раз он пускался в повествования о том, что в СИЗО к нему якобы подходил неизвестный с рассказом, что это он убил троих на Кипре, а Глущенко ни при чем.

— Это всё, Михаил Иванович? — в какой-то момент не выдержал судья, всё это время слушавший Глущенко с напряженным лицом.

Глущенко оставил вопрос без внимания и по новой продолжил свои рассуждения, бесконечно повторяясь, но всякий раз по-новому расцвечивая свои постулаты. Судья, не двигался и, казалось, даже не моргал, пытаясь осмыслить доводы Глущенко.

Спустя время судья не выдержал вновь и отметил, что фигурант уже в который раз говорит об одном и том же. Особого эффекта это не возымело, и потому спустя несколько минут ситуация повторилась.

— Михаил Иванович, я вам во второй раз предлагаю: не заканчивайте свое последнее слово именно так. Вы знаете, о чем идет речь. Михаил Иванович, это ваше последнее слово, вы действительно полагаете, что оно должно быть именно таким? — спросил судья.

— Да! — ответил Глущенко.

На новый виток рассуждений он, однако, уже не зашел и попросил суд его оправдать.

Суд удалился для вынесения приговора. Оглашение его состоится в 11:00 четверга, 23 января.

Напомним, по версии следствия, Глущенко оказывал специфические охранные услуги предпринимателям братьям Шевченко, оберегая их от посягательств "со стороны криминальных структур" за деньги, передавала ранее объединенная пресс-служба судов. К началу 2004 года бизнесмены якобы должны были платить за защиту и покровительство по 50 тысяч долларов в месяц. Когда же в какой-то момент они отказались от этого, Глущенко якобы потребовал 10 млн долларов или же передать по номинальной стоимости акции ОАО "Метрополь". Убийство Вячеслава Шевченко, произошедшее в марте того же года, якобы имело цель запугать его брата и получить требуемое, полагают в СК.

Уголовное дело в отношении Глущенко поступило в суд в мае 2022 года, тогда же фигурант ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных.

Отметим, что участие в процессах в связи с убийствами фигуранту не в новинку. В конце августа 2015 года Октябрьский районный суд Петербурга приговорил его к 17 годам колонии строгого режима по делу о соучастии в организации убийства политика, депутата Госдумы II созыва Галины Старовойтовой. В суде Глущенко говорил о том, что заказчиком убийства Старовойтовой был один из лидеров "тамбовской" преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин).

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру