В ЗакСе предложили ввести бесплатный проезд для инвалидов с детства

Законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте Петербурга для граждан, которые являются инвалидами с детства и признаны недееспособными по решению суда, а также одного лица, его сопровождающего, внесли в ЗакС 14 февраля. Проект представляет собой поправки в Социальный кодекс Петербурга.

В случае принятия закона, инвалиды и сопровождающие смогут бесплатно ездить как на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта, так и в метро. Авторами проекта являются депутаты Марина Макарова, Александр Рассудов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Как указано в пояснительной записке к проекту, по приблизительным расчетам для реализации закона в случае его принятия потребуется дополнительное финансирование из бюджета города в размере около 38,2 млн рублей в год. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, что в январе 2025 года Смольный во второй раз вынес проект поправок в Социальный кодекс Петербурга, касающийся увеличения выплат студенческим семьям до 18,7 тысяч рублей. Под студенческой семьей понимается семья с ребенком или несколькими детьми до 18 лет, в которой родители впервые получают среднее специальное или высшее образование по программам бакалавриата и специалитета. Сейчас выплаты таким семьям составляют 3 457 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру