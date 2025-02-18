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Новости 17:19

Более 2,8 тысячи должников в Петербурге временно лишены водительских прав

фото ЗакС политика Более 2,8 тысячи должников в Петербурге временно лишены водительских прав

В 2024 году судебные приставы Петербурга вынесли более 2,7 тысячи постановлений о запрете на управление транспортом, об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Петербургу.

Благодаря этой мере удалось взыскать почти 158 млн рублей, из них более 153 млн перечислено в пользу детей. На данный момент под действием запрета остаются 2811 должников.

Приставы напоминают, что временное лишение права управления транспортом применяется к гражданам, задолжавшим более 10 тысяч рублей по алиментам, компенсациям за причинение вреда здоровью, имущественного или морального ущерба. Ограничение действует до полного погашения задолженности.

Напомним, что судебные приставы прекратили исполнительные производства по взысканию кредитных задолженностей с участников СВО на сумму более 3 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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