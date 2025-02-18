Лавров: Россия и США начали "слышать друг друга", но разногласия сохраняются

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил, что Москва и Вашингтон начали "слушать и слышать" друг друга, об этом 18 февраля пишет ТАСС.

"Мы ощутили полную решимость, конкретный настрой наших американских коллег продвигать движение вперед, как поручили президенты, активным образом, и мы этим тоже будем заниматься", – сказал министр иностранных дел.

Среди ключевых договоренностей – скорейшее назначение послов в столицах двух стран и восстановление консультаций по геополитическим вопросам.

По словам Лаврова, США уведомят Россию о своем представителе по урегулированию конфликта в Украине, и Москва ответит аналогично. При этом Лавров подчеркнул, что наличие взаимопонимания не означает сближения позиций.

Кроме того, стороны практически договорились окончательно урегулировать вопросы, касающиеся функционирования дипломатических миссий. Лавров отметил, что Россия объяснила США, что интеграция Украины в НАТО является для Москвы прямой угрозой, а размещение натовских войск на украинской территории – неприемлемо. Также обсуждался возможный мораторий на атаки на энергетическую инфраструктуру России и Украины.

Напомним, что во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США.

Фото: сайт Кремля