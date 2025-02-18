Клишас призвал к сокращению анонимности в интернете

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о необходимости сокращения анонимности в интернете, об этом 18 февраля пишет ТАСС.

По его мнению, она служит укрытием для мошенников. Такое заявление сенатор сделал по итогам выездного совещания во Владимирской области, посвященного борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

"Анонимность в интернете может остаться, но только в очень ограниченном сегменте. Это моя принципиальная позиция, я ее, в общем, отстаиваю на всех уровнях, в том числе и в парламенте", – сказал Клишас.

Сенатор подчеркнул, что анонимность остается одной из самых серьезных проблем онлайн-пространства. По его словам, хотя она может давать определенные преимущества, в большинстве случаев именно анонимность используется для совершения преступлений против граждан.

Напомним, что российское правительство подготовило несколько изменений, которые должны будут защитить от интернет-мошенничества. Одним из ключевых нововведений станет маркировка звонков, благодаря которой на экране телефона будет отображаться информация о звонке.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса