Министерства высказали разные мнения касательно проекта об онлайн-кинотеатрах

Два российских ведомства высказали разные позиции относительно законопроекта о выдаче прокатных удостоверений для фильмов в онлайн-кинотеатрах, сообщает РБК 18 февраля. По мнению Минцифры, соответствующая инициатива несет угрозу для бизнеса. В свою очередь, Минкульт так не считает.

Несогласие между министерствами изложено в протоколе согласительного совещания по проекту официального отзыва правительства на законопроект, сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке. Инициатива была внесена в Госдуму в декабре 2024 года группой депутатов и сенаторов. Согласно проекту, онлайн-кинотеатры должны будут иметь специальное разрешение, выданное Минкультом, для каждого фильма в своей библиотеке.

По мнению Минцифры, эта инициатива угрожает оттоком пользователей онлайн-кинотеатров в видеохостинги и соцсети, на которые это регулирование не распространяются. При этом получение прокатных удостоверений – длительный и дорогой процесс, который повлечет за собой большие убытки для сервисов. Также ведомство отмечает, что контроль за соответствием контента законодательству уже осуществляет Роскомнадзор.

В свою очередь Минкульт отмечает, что Роскомнадзор может провести проверку только в отношении уже опубликованного контента, в то время как прокатное удостоверение позволяет выявить нарушение закона до того, как фильм попадет в сеть. Ведомство также утверждает, что онлайн-сервисы и раньше должны были получать прокатные удостоверения, как это делают физические кинотеатры. В соответствии с действующим законом под показом фильма понимается публичная демонстрация, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и "другими техническими способами", куда попадает и интернет.

Свою оценку законопроекта представила также комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям. По ее мнению, данная инициатива приведет к переходу пользователей на иностранные сервисы и росту пиратства. Директор по работе с органами государственной власти "Триколор" Владимир Трунов соглашается с позицией комиссии РСПП о создании законопроектом преимущества для пиратских сервисов. Он также считает, что только затраты на получение удостоверений могут превысить 2 млрд рублей, не считая убытки, которые понесут сервисы из-за возможных задержек премьер фильмов и сериалов.

Напомним, что в начале февраля первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") предложила ввести прокатные удостоверения для видеоигр, а также закрепить понятие "национальная видеоигра".

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