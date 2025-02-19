Около 100 машин отправили на штрафстоянку после проверки номеров в Петербурге

В Петербурге прошел рейд ГИБДД, направленный на выявление нарушителей среди водителей автомобилей с иностранными номерами. Инспекторы проверили около 2000 таких машин и выписали 1218 административных протоколов. Общая сумма неоплаченных штрафов среди нарушителей превысила миллион рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД 19 февраля.

Особое внимание уделили водителям, систематически игнорирующим оплату штрафов: в отношении 87 человек составили протоколы за неуплату, им грозит двойной штраф или административный арест. Около 100 автомобилей отправили на штрафстоянку, в том числе 33 машины с подозрительными изменениями в номерах агрегатов.

В ходе рейда 18 человек направили на медосвидетельствование, 5 отказались его проходить, за что были привлечены к ответственности. Еще 81 водителя задержали за нарушение миграционного законодательства. Тем, кто имеет российское гражданство, но не встал на воинский учет, вручили повестки.

Все данные о проверенных автомобилях и их владельцах внесли в единую базу. Теперь штрафы и другие уведомления будут приходить нарушителям автоматически.

Напомним, на выходных в Петербурге прошел рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах Петербурга и Ленинградской области. По его итогам задержали более 100 водителей.

фото пресс-службы ГУ МВД