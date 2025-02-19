В ЗакСе одобрили проект о нарушениях в сфере наружной рекламы

Право рассматривать дела об административных правонарушениях в вопросах наружной рекламы в Петербурге может получить руководство комитета по печати и взаимодействию со СМИ, следует из законопроекта, рассмотренного 19 февраля петербургскими депутатами. По итогам заседания проект поправок в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" преодолел первое чтение.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Они предложили позволить рассмотрение дел об установке рекламных конструкций, совершенном без разрешения или же с нарушениями технического регламента, руководству уполномоченного городского органа, а именно главе и его заместителям.

Проект представил коллегам Беликов. Он отметил, что сейчас органы внутренних дел составляют в год около 40 протоколов в связи с нарушениями в сфере наружной рекламы, рассмотрением которых занимается Арбитражный суд. При этом санкции для юридических лиц предусматривают наложение штрафов в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

— По мнению комитета по правопорядку и законности, массив возможных поступлений в бюджет значим, существенно значим и составляет не менее 500 млн рублей в год. Мы решаем несколько задач: наводим порядок <...> и работаем по наполнению бюджета, — отметил депутат.

Из пояснительной записки следует, что проект был разработан в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Летом 2024 года в Кодексе об административных правонарушениях появилось дополнение о том, что уполномоченные органы в Москве, Петербурге и Севастополе должны самостоятельно рассматривать дела об административных правонарушениях касательно наружной рекламы. В Петербурге этими вопросами должен заниматься комитет по печати.

Ранее комиссия ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры одобрила проект федеральной инициативы о передаче властям городов федерального значения права самостоятельно привлекать к ответственности водителей за незаконную парковку на местах для инвалидов. Сейчас таким правом обладают сотрудники ГАИ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру