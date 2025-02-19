В 2025 году 145 тысяч студентов поступят в вузы по целевому направлению

Правительство России утвердило квоты на целевое обучение в вузах на 2025 год. В этом году они распределены по 838 специальностям, при этом по 77 направлениям количество целевых мест увеличено, передает 19 февраля ТАСС.

Особое внимание уделено медицинским профессиям: до 100% бюджетных мест выделено в ординатуре по наиболее дефицитным специальностям — акушерству, анестезиологии, детской хирургии, кардиологии, неврологии и другим. В педиатрии 75% бюджетных мест займут целевики, в лечебном деле — 70%.

В технических направлениях также увеличены квоты: в авиа- и ракетном двигателестроении, на железнодорожных специальностях они составят до 70%. Более половины бюджетных мест получат будущие конструкторы-машиностроители, 45% — кораблестроители, 40% — авиастроители и специалисты в сфере ЖКХ.

Региональные власти заявили о нехватке специалистов в 12 направлениях, включая энергосбережение, химию, биологию, легкую промышленность и регионоведение.

В 2025 году на целевое обучение в вузах будет выделено около 145 тысяч мест. Абитуриенты, поступившие по этой программе, обязаны отработать минимум три года в организации, направившей их на учебу.

Напомним, в конце января ВЦИОМ проводил опрос о восприятии россиянами уровня жизни студентов. Согласно опросу, 37% россиян считают, что студентам сегодня проще найти высокооплачиваемую работу, чем 15–20 лет назад.

фото: ЗАКС.Ру