Путин в Петербурге почтит память Собчака в годовщину его смерти

Президент России Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге, посвященных 25-летию со дня смерти Анатолия Собчака – первого мэра города, об этом 19 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Сегодня Путин будет вспоминать Собчака в связи с годовщиной. Примет участие в соответствующих мемориальных мероприятиях", – сказал Песков.

Собчак сыграл важную роль в политической карьере Путина – в 1990-е годы будущий президент работал в команде бывшего мэра Петербурга.

Помимо памяти о своем бывшем наставнике, Путин в Петербурге также уделит внимание развитию беспилотной авиации. Как сообщил Песков, эта тема остается в числе приоритетных для главы государства.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам в День памяти Анатолия Собчака. Глава города отметил, что Собчак стоял у истоков новой России.

Фото: сайт Кремля