Песков: переговоры Путина с Трампом могут состояться до конца февраля

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до конца февраля или позже. Конкретных договоренностей пока нет, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на что обратило внимание РИА "Новости" 19 февраля.

"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое… Может быть, а может и не быть", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах.

Он также отметил, что отношения России и США требуют "реанимации и реставрации". По его словам, в этом направлении уже началась работа дипломатов — в том числе в рамках договоренностей, достигнутых главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Напомним, что во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США. От РФ в переговорах участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от Штатов – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Среди ключевых договоренностей – скорейшее назначение послов в столицах двух стран и восстановление консультаций по геополитическим вопросам.

фото с сайта Кремля