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Новости 12:45

Число избирателей в России сократилось на 0,41% за полгода

фото ЗакС политика Число избирателей в России сократилось на 0,41% за полгода

За полгода число избирателей уменьшилось на 0,41%, об этом 19 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой на заседании комиссии.

Общая численность избирателей в России по состоянию на 1 января 2025 года составила 111 562 942 человека. По словам Памфиловой, за пределами страны зарегистрировано 1 785 133 избирателя, а на территории Байконура – 11 629 человек.

Памфилова уточнила, что данные о численности избирателей по состоянию на 1 января станут основанием для формирования одномандатных округов в регионах.

Напомним, что перед проведением выборов на пост президента Беларуси, глава ЦИК РФ Элла Памфилова поддержала решение не открывать избирательные участки за границей.

Фото: ЗАКС.Ру


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