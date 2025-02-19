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Новости 13:46

Спам-звонки хотят запретить к лету 2025 года

фото ЗакС политика Спам-звонки хотят запретить к лету 2025 года

Министерство цифрового развития России планирует ввести запрет на рекламные спам-звонки уже летом 2025 года, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова главы Максута Шадаева на форуме "Кибербезопасность в финансах".

По его словам, все исходящие звонки от организаций будут идентифицированы, и абоненты смогут видеть, кто им звонит. Кроме того, будет введена маркировка звонков с виртуальных АТС в рамках борьбы с кибермошенничеством.

Также Шадаев напомнил, что с 1 апреля на "Госуслугах" появится сервис, позволяющий пользователям проверить, какие договоры связи оформлены на их имя. Министр отметил, что эта мера поможет выявить случаи незаконного использования сим-карт третьими лицами.

Напомним, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал снизить анонимность в интернете. По его словам, она является укрытием для мошенников.

Фото: unsplash.com


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