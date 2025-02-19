Бывшая тюрьма "Кресты" может стать музеем и концертной площадкой

Миллиардер, владелец корпорации PMI и билетного оператора Kassir.ru Евгений Финкельштейн подтвердил участие в торгах за комплекс бывшей тюрьмы "Кресты". Он планирует создать там "Музей истории добра и зла" и концертную площадку, сообщает "Деловой Петербург" 19 февраля.

По словам бизнесмена, концепция музея пока на стадии разработки, но проект объединит историю, архитектуру, бизнес и технологии. Концертную площадку могут разместить в одном из дворов для прогулок заключенных, однако окончательное решение еще не принято.

Финкельштейн рассчитывает, что обновленные "Кресты" привлекут жителей Петербурга и туристов. В финансировании проекта могут участвовать его партнеры по Kassir.ru.

Заявки на участие в аукционе принимались до 17 февраля 2025 года, а торги состоятся 21 февраля.

Историческая тюрьма, построенная в 1884–1889 годах, ранее занимала 44 тысячи квадратных метров. Однако из лота исключены церковь Александра Невского, переданная епархии, и общежитие. За свою историю "Кресты" стали местом заключения многих известных личностей, включая Льва Троцкого, Иосифа Бродского и Николая Заболоцкого.

фото с сайта Смольного