Автомобиль сбил людей на остановке на проспекте Большевиков

Вечером 18 февраля на проспекте Большевиков в Петербурге автомобиль Hyundai Solaris вылетел на тротуар и врезался в автобусную остановку, где находились люди, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате 63-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. 58-летняя женщина пострадала, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Авария произошла около 19:15 у дома 73, корпус 1, рядом с пересечением с Дальневосточным проспектом. По предварительной информации, 41-летний водитель не справился с управлением, после чего машину занесло. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Напомним, что 14 февраля в Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса. 15 февраля был задержан водитель грузовика, следствие возбудило дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

фото: ЗАКС.Ру