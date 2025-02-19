Полиция наведалась к родителям Иткина из-за длительного телефонного разговора

Сотрудники полиции наведались с проверкой к родителям лидера фракции ЛДПР в Заксобрании Павла Иткина во время их длительного с ним разговора, рассказал депутат на брифинге 19 февраля. По словам парламентария, профилактический визит был сделан с целью удостовериться, что пожилые люди не станут жертвами мошенников.

— На прошлой неделе я разговаривал с родителями по телефону достаточно долго, около часа. И в какой-то момент они говорят, надо открыть дверь, там пришла полиция. И выяснилось, что настроили систему мониторинга, — рассказал Иткин.

Из слов депутата следовало, что оператор анализирует длительность звонков и, при возникновении подозрений, информирует правоохранителей. При этом в расчет принимается возраст абонентов, уточнил он и добавил, что был "приятно удивлен" подобным профилактическим действиям. Свою роль сыграло и то, что перед беседой с парламентарием родители общались по телефону с его братом, продолжил Иткин. "Я не знаю, как там настроены флажки, которые там выскакивают, но факт остается фактом", — заключил он свой рассказ.

Перед этим в Заксобрании с отчетом за 2024 год выступил начальник ГУ МВД Роман Плугин. Он, среди прочего, отметил рост влияния информатизации на криминогенную обстановку в обществе. Согласно представленным данным, в прошлом году общий ущерб от действий кибермошенников в Петербурге превысил 13 млрд рублей. Помимо этого, в городе было совершено 14 квалифицированных как теракты преступлений, исполнителями которых выступали жертвы телефонных злоумышленников, сообщил он.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру