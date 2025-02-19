Плугин отчитался перед депутатами Заксобрания

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин выступил 19 февраля перед депутатами городского Заксобрания. В процессе он представил доклад по итогам работы полиции в 2024 году, а также ответил на вопросы представителей фракций.

Свое выступление Плугин начал с того, что заявил о "непрекращающихся попытках внешних сил" дестабилизировать обстановку внутри страны в 2024 году. В центре внимания МВД находились вопросы общественного порядка, в том числе связанные с заметными общественно-политическими событиями. Говоря о последних, выступающий упомянул ПМЭФ, прошедшие в прошлом году выборы президента России, а также выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов вместе с довыборами в ЗакС.

— Резонансных происшествий допущено не было, — резюмировал спикер.

Плугин сообщил о снижении общего количества "зарегистрированных, а также отдельных видов преступлений, следствие по которым обязательно" — в частности, основных видов краж, а также грабежей и разбоев. При этом увеличивается количество зарегистрированных преступлений против личности и преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

По итогам года на 100 тысяч населения в Петербурге регистрировалось 1 162 преступления, что ниже среднего значения по стране (1 308 преступлений на 100 тысяч человек), отметил выступающий. За год было установлено 16 388 лиц, причастных к совершению более 22 тысяч противоправных деяний. Результативность выявления виновных в совершении тяжких преступлений превысила 95 %, заявил Плугин.

В то же время ситуация в общественной безопасности остается достаточно сложной, чему способствуют как внутренние, так и внешние факторы, продолжил выступление начальник полицейского Главка. В частности, свое влияние на криминогенную обстановку оказывает информатизация в обществе. Общий ущерб от действий кибермошенников в городе он оценил в размере более 13 млрд рублей за год. При этом Плугин отметил, что преступники также принуждают потерпевших к совершению экстремистских преступлений и терактов. "Такими лицами [потерпевшими] совершено 14 преступлений, квалифицированных как террористический акт", — поделился данными начальник ГУ МВД. В особой группе риска находятся представители так называемых маргинальных групп, которые за год совершили девять терактов и семь диверсий, добавил он.

Отдельно коснулся Плугин преступлений в сфере миграции. В частности, по его словам, было раскрыто свыше 2,5 тысячи преступлений, совершенных иностранцами. Въезд в Россию был закрыт более чем 38 тысячам иностранцев, выдворено и депортировано из страны почти 14 тысяч человек. При этом более 88 тысяч были привлечены к ответственности за нарушение режима въезда и пребывания в стране.

Также депутаты получили сведения по коррупционным преступлениям в Петербурге. Установленный ущерб от преступлений в бюджетной сфере составил в 2024 году более 6 млрд рублей, возместить удалось около 4 млрд рублей. Кроме того, удалось выявить около 400 преступлений, связанных с коррупцией. Из них более 220 преступлений относились к крупным и особо крупным. К ответственности был привлечен 471 человек.

Андрей Казарлыга, фото: "Единая Россия" / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)