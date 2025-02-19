ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:17

В СФ обсудят уроки о Великой Отечественной войне для укрепления суверенитета

фото ЗакС политика В СФ обсудят уроки о Великой Отечественной войне для укрепления суверенитета

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России планирует провести круглый стол, посвящённый урокам победы в Великой Отечественной войне и их значению для укрепления суверенитета страны, об этом 19 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова главы комиссии Андрея Климова.

По его словам, в мероприятии примут участие эксперты, историки, а также участники специальной военной операции. Обсуждение затронет не только опыт Второй мировой войны, но и создание Организации Объединённых Наций.

По словам Климова, после окончания войны агентура, действовавшая на территории СССР, в том числе с Западной Украины, была перехвачена британскими и американскими спецслужбами. Он связал это с событиями в современной Украине.

Кроме того, сенатор заявил, что США после холодной войны стали продвигать нарратив о своей победе над Россией и присваивать заслуги СССР во Второй мировой войне. 

Напомним, что в декабре во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что укрепление суверенитета стало двигателем для укрепления экономики страны.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама