Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России планирует провести круглый стол, посвящённый урокам победы в Великой Отечественной войне и их значению для укрепления суверенитета страны, об этом 19 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова главы комиссии Андрея Климова.

По его словам, в мероприятии примут участие эксперты, историки, а также участники специальной военной операции. Обсуждение затронет не только опыт Второй мировой войны, но и создание Организации Объединённых Наций.

По словам Климова, после окончания войны агентура, действовавшая на территории СССР, в том числе с Западной Украины, была перехвачена британскими и американскими спецслужбами. Он связал это с событиями в современной Украине.

Кроме того, сенатор заявил, что США после холодной войны стали продвигать нарратив о своей победе над Россией и присваивать заслуги СССР во Второй мировой войне.

Напомним, что в декабре во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что укрепление суверенитета стало двигателем для укрепления экономики страны.

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