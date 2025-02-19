Бельский пообещал синхронизировать усилия с Ленобластью ради зарплат полицейских

Вопросы с жильем и заработными платами полиции в Петербурге представляются важными спикеру Заксобрания Александру Бельскому, о чем он заявил на брифинге 19 февраля. По его словам, сейчас ведется проработка вопроса о возможности предоставления правоохранителям средств из городского бюджета по аналогии с московским обытом.

— Важный момент, связанный, конечно, с жильем, что придаст дополнительную мотивацию работать в этих структурах. Вопросы, связанные с повышением заработной платы и возможностью финансирования из бюджета Санкт-Петербурга по образу и подобию, как это делается в Москве, — заявил журналистам Бельский после заседания, на котором был заслушан доклад начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина.

При этом Бельский отметил, что ГУ МВД отвечает за два региона и это вносит определенные сложности в решение проблемы. "Но у нас есть опыт синхронизации наших решений с Ленинградской областью, поэтому мы дополнительно проработаем", — пообещал он.

О проблемах полицейских с заработными платами и жильем, которые выливаются в нехватку кадров, перед этим говорил депутатам Плугин. В частности, он отметил, что в Петербурге уже шесть лет прорабатывается вопрос доплат от города. При этом он отметил, что в Москве его коллеги получают региональные доплаты на протяжении 13 лет. В то же время сейчас, по его словам, ситуация "сдвинулась с мертвой точки" и определенные средства на зарплаты правоохранителей были заложены. Речь идет о предоставлении ряду сотрудников выплат на уровне шести тысяч рублей в месяц, отметил начальник Главка.

Также Плугин поделился в своем докладе статистикой по преступлениям, совершенным в Петербурге в 2024 году. Среди прочего, он отметил рост преступлений, связанных с информационной сферой.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру