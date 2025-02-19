Почти 200 эскалаторов петербургского метро работают с истекшим сроком службы

В проекте государственной программы по развитию транспортной системы Петербурга указано, что из 308 эскалаторов метрополитена 196 уже исчерпали свой срок службы, об этом 19 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ.

Также в документе содержится перечень станций, где потребуется замена оборудования с временным закрытием.

В список вошли уже закрытая на реконструкцию "Фрунзенская" и ожидающая ремонта "Парк Победы". Кроме них, капитальный ремонт наклонного хода с заменой эскалаторов необходим на станциях "Площадь Ленина – 1", "Петроградская" и "Площадь Восстания – 2".

Работы по реконструкции наклонного хода запланированы также на "Электросиле", "Кировском заводе", "Нарвской", "Площади Восстания – 1", "Московских воротах" и "Гражданском проспекте".

По большинству объектов завершение ремонта предусмотрено до 2030 года. Исключение составляют "Петроградская", "Московские ворота" и "Кировский завод" – сроки их обновления пока не уточняются.

Напомним, что московская компания "Геоспецстрой" займется строительством ограждающих конструкций на будущих станциях петербургского метро "Каменка" и "Богатырская".

Фото: ЗАКС.Ру