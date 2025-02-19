Мундеп Смоляк предложил Беглову установить памятник Собчаку у Смольного

Депутат МО "Смольнинское" Павел Смоляк обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением заменить памятник Ленину у Смольного, где располагается правительство города, на памятник единственному мэру Петербурга Анатолию Собчаку. Муниципал направил свое обращение главе города 19 февраля, в 25-ю годовщину смерти Собчака.

"Прошу вас рассмотреть мою инициативу по переносу памятника В.И. Ленину возле Смольного в другое место, а на месте памятника Ленину установить памятник мэру Санкт-Петербурга А.А. Собчаку", - говорится в обращении (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Смоляк уверен, что персона Собчака достойна того, чтобы память о нем была увековечена в знаковом для города месте. Сейчас памятник Собчаку установлен на Васильевском острове, возле юридического факультета СПбГУ, где он преподавал. Монумент был установлен в 2006 году.

Ожидается, что сегодня, 19 февраля, в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти Собчака примет участие президент Владимир Путин, который работал с мэром в администрации Петербурга. Путин неоднократно называл Собчака своим "учителем". Собчак скончался в 2000 году от сердечной недостаточности. Пост главы Северной столицы он занимал с 1991 по 1996 год.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру