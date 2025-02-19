Госдума рассмотрит законопроект о призыве на срочную службу в течение года

В марте 2025 года Государственная дума может рассмотреть в первом чтении законопроект, который обязывает исполнять решение о призыве на срочную службу в течение года после его вынесения, об этом 19 февраля пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу.

Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым на прошлой неделе. Документ предлагает поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, если решение о призыве не было исполнено в установленный период, его реализация должна быть обеспечена в последующие призывные кампании в течение года.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года. Однако они могут затронуть и осенний призыв 2024 года: законопроект предусматривает применение новых правил к решениям, принятым призывными комиссиями с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, документ вводит возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального значения, а также в нескольких муниципальных районах и округах. Депутаты поясняют, что основными критериями для формирования такой комиссии станут транспортная доступность, оснащение помещений и их пропускная способность.

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