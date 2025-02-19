Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 14,75%

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%, рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Повышение затронет 4,2 млн человек, включая 3,5 млн получателей социальных пенсий и около 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение, сообщает 19 февраля "Интерфакс".

На индексацию в 2025 году выделят около 85 млрд рублей. Размер повышения определяется ежегодно по темпу роста прожиточного минимума пенсионера. В число тех, чьи выплаты увеличатся, входят ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и другие льготные категории.

Социальные пенсии получают граждане без достаточного стажа для страховой пенсии. Тем, у кого сумма выплат ниже прожиточного минимума пенсионера, предоставляется социальная доплата.

Напомним, военные пенсии индексируют на уровень фактической инфляции за 2024 год — 9,5%. Законопроект приняли в Госдуме 11 февраля, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

фото: ЗАКС.Ру