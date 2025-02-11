В Госдуме одобрили законопроект об увеличении военных пенсий

Госдума на пленарном заседании в первом чтении и в целом одобрила законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год — 9,5%. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС 11 февраля.

Согласно документу, размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, вырастет с 89,83% до 93,59%, что обеспечит увеличение выплат на 9,5% с учетом фактической инфляции. Во время совещания по экономическим вопросам 22 января об этом говорил президент России Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект рассматривается в приоритетном порядке. Он отметил важность своевременной поддержки военных пенсионеров и сотрудников правоохранительных органов, которые многие годы обеспечивали безопасность страны и ее граждан.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что федеральный бюджет также предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.

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