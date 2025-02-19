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Новости 19:08

Между КАДом и Шафировским проспектом появится приют для животных

фото ЗакС политика Между КАДом и Шафировским проспектом появится приют для животных

Южнее развязки КАД с Шафировским проспектом планируют построить приют для животных, сообщает "Деловой Петербург".

Проект вынесен на общественные обсуждения, которые пройдут с 19 февраля по 17 марта. Документация будет опубликована на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) с 27 февраля по 5 марта.

Площадь участка составляет около 4,3 га. Ранее земля предназначалась для складских объектов и была передана компании "Пластполимер-логистика", которая прекратила деятельность. В 2024 году для участка предлагалось использование под спортивные объекты.

В октябре губернатор Петербурга Александр Беглов высказался о необходимости начать строительство городского приюта для животных в Металлострое в следующем году. Стоит отметить, что о планах приступить к проектированию этого приюта пресс-служба Смольного информировала еще в июле 2022 года.

фото: Unsplash


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