КПРФ требует отставки Дятловой из-за отказа установить памятник Сталину в Калининграде

Калининградское отделение КПРФ выступило с требованием об отставке главы администрации города Елены Дятловой после её отказа установить в Калининграде памятник Иосифу Сталину, заявление партии было опубликовано 19 февраля на сайте.

Коммунисты обратились в мэрию ещё в начале месяца с просьбой создать рабочую группу для выбора места под монумент. Однако во вторник, 18 февраля, городские власти ответили отказом, сославшись на постановление ЦК КПСС 1956 года о борьбе с культом личности и последующие решения местных властей о переименовании объектов, носивших имя Сталина. В ответе мэрии также упоминалась концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

КПРФ расценила отказ Дятловой как "плевок в лицо ветеранам" и попытку "очернить советскую историю". По словам первого секретаря областного комитета партии Максима Буланова, калининградцы сталкиваются с плохой уборкой улиц зимой, пробками из-за точечной застройки и проблемами с общественным транспортом, что в дополнении к ситуации с монументом якобы доказывает некомпетентность Дятловой. Партия заявила, что инициирует акцию за отставку Дятловой.

Напомним, что в декабре в Вологодской области установили памятник Иосифу Сталину. В церемонии принял участие губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Фото: Telegram-канал Елены Дятловой