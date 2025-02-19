Ленобласть разрешила тратить часть маткапитала на детские товары и питание

Власти Ленинградской области расширили возможности использования регионального материнского капитала, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Теперь родители смогут направить часть средств на покупку детских товаров и питания. По новым правилам, при рождении первого ребенка можно будет потратить 40 тысяч рублей на эти цели, при рождении второго – 20 тысяч. Средства можно использовать в магазинах-партнерах программы через целевой электронный сертификат, который будет привязан к карте "Мир". Подать заявление на новую выплату можно будет с марта 2025 года.

Региональный материнский капитал в Ленобласти действует с мая 2024 года. Его размер составляет 140 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 70 тысяч – при рождении второго. До этого выплаты полагались только при рождении третьего ребенка.

Напомним, что Законодательное собрание Петербурга приняло во втором чтении поправки в закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Проект подразумевает, что маткапитал можно будет использовать на лоджии и балконы.

Фото: ЗАКС.Ру