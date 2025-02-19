Проект об использовании маткапитала на лоджии и балконы прошел второе чтение

Законодательное собрание 18 февраля приняло во втором чтении поправки в закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Инициатива предусматривает возможность расходования средств маткапитала, в том числе, на остекление балконов и лоджий.

Ко второму чтению проекта была подана поправка, которая предусматривает, что возможность остекления возможна при условии "соблюдения технических требований, обеспечивающих безопасность детей при эксплуатации оконных и балконных конструкций". По итогам голосования поправка была принята.

Свое первое чтение проект преодолел месяцем ранее. Авторы предлагают разрешить использование средств регионального материнского капитала "на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке (замене) оконных блоков, входных дверей, остеклению балконов, лоджий в жилом помещении, расположенном на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона позволит многодетным семьям использовать маткапитал при покупке или строительстве жилья, в рамках которого может потребоваться покупка оконных блоков, входных дверей и прочих строительных материалов.

Сейчас величина регионального маткапитала составляет в Петербурге 213 234 рубля. В последний раз меру поддержки индексировали в начале текущего февраля, относительно предыдущего значения рост составил 4,6 %.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру