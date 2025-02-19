Путин посетил концерт памяти Собчака

Президент России Владимир Путин принял участие в памятном концерте, посвященном 25-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, об этом 19 февраля пишет ТАСС.

Торжественный концерт в честь политика состоялся в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Ранее глава государства возложил цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, где также пообщался с его семьей – вдовой Людмилой Нарусовой, дочерью мэра Ксенией Собчак и внуком Собчака Платоном. Также на траурную церемонию приехали губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента по СЗФО Александр Гуцан.

Анатолий Собчак возглавил Петербург в 1991 году и руководил городом до 1996-го. Владимир Путин работал вместе с Собчаком в администрации города. В 2000 году Собчак умер в Калининградской области.

Фото: сайт Кремля