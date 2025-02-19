Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин почтил память бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака и возложил цветы к его монументу на Васильевском острове в Северной столице, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

Также на церемонии возложения цветов присутствовали вдова Собчака и сенатор Людмила Нарусова, дочь мэра Ксения Собчак, губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и другие.

Сам президент находится в Петербурге второй день. Помимо участия в мемориальных мероприятиях, посвященных Анатолию Собчаку, Путин в городе уделит внимание развитию беспилотной авиации.

Как пишет "Фонтанка.ру", улицы, находящиеся рядом с монументом Анатолию Собчаку, сейчас перекрыты, что вызвало сильные пробки в городе, в особенности на Васильевском острове.

Анатолий Собчак был мэром Петербурга с 1991 по 1996 год. В 2000 году бывший глава города умер во время рабочей поездки в Калининград. Губернатор Петербурга Александр Беглов утром в среду, 19 февраля, напомнил горожанам о вкладе в развитие города Анатолия Собчака.

Фото: скриншот видео пресс-службы Кремля