В ЗакСе предложили частично компенсировать учебу отличникам из многодетных семей

Депутаты Заксобрания предложили частично компенсировать студентам из многодетных семей затраты на обучение в колледжах, следует из законопроекта, внесенного на рассмотрение городского парламента 18 февраля. Для получения подобной поддержки учащийся должен быть "круглым" отличником, что сужает круг потенциальных получателей меры до двух человек в настоящий момент.

Поправки вносятся в действующий Социальный кодекс Петербурга. Авторы предлагают дополнить статью о дополнительных мерах поддержки семей с детьми пунктом о предоставлении многодетным семьям ежегодной денежной выплаты для компенсации 50 % стоимости затрат на платное обучение ребенка в колледже, расположенном на территории города.

Сам ребенок должен получать среднее профессиональное образование впервые. Мера поддержки будет распространяться на студентов не старше 23 лет. При этом в проекте отдельно оговаривается, что для получения выплаты учащийся должен будет завершить учебный год строго на оценки "отлично" по всем дисциплинам образовательной программы.

В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен во исполнение поручения президента о компенсации обучения в колледжах студентов из многодетных семей. "Принятие проекта закона будет способствовать повышению мотивации студентов к учебе на "отлично" по программам среднего профессионального образования, что особенно важно в условиях дефицита квалифицированных кадров по рабочим специальностям", — полагают разработчики инициативы.

Всего сейчас в колледжах города обучается два полных отличника из многодетных семей, отмечают депутаты со ссылкой на сведения, предоставленные комитетом по образованию. В случае сохранения подобной ситуации город должен будет расходовать на поддержку таких обучающихся приблизительно 140 тысяч рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке.

Подписи под проектом поставили депутаты Ирина Иванова (КПРФ) и представители "Единой России" Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

В январе стало известно о планах дополнить Социальный кодекс положением о предоставлении многодетным семьям компенсации при покупке дымовых пожарных уловителей, соответствующий проект был размещен на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру