Водолазы завершили герметизацию корпуса танкера "Коала"

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили работы по герметизации корпуса танкера "Коала". Для устранения повреждений они использовали металлические листы и подводную сварку. Одновременно с этим ведется подготовка к буксировке танкера на рейд морского порта Усть-Луга, где определяется место для его безопасной стоянки, сообщили 19 февраля в спасательной службе.

За время операции было выполнено 51 погружение, общая продолжительность работ составила 43 часа. Сейчас специалисты занимаются откачкой воды из шахты правого борта. По данным спасательной службы, ранее из машинного отделения полностью удалили нефтеводяную смесь.

Параллельно продолжается разогрев мазута, находящегося в грузовых танках судна. На данный момент температура топлива достигла 47 градусов. Всего на борту находится около 130 тысяч тонн мазута, который можно выгрузить только в подогретом состоянии.

В связи с ухудшением ледовой обстановки к месту швартовки танкера направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно "Балтика". Оно будет обеспечивать безопасность при проведении водолазных работ.

Напомним, техногенный инцидент произошел на танкере "Коала" 9 февраля. Было повреждено машинное отделение.

фото Морспасслужбы