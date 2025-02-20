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Новости 11:58

В СК отрицают расследование смерти Лермонтова

фото ЗакС политика В СК отрицают расследование смерти Лермонтова

Следственный комитет приступил к расследованию обстоятельств гибели писателя Михаила Лермонтова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Николая Бурляева.

Ранее он направил в СК соответствующий запрос, отметив, что многие десятилетия исследователи творчества Лермонтова, а также специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины указывали на недочёты расследования, проведённого сразу после трагедии в 1841 году.

По его словам, "Следственный комитет откликнулся на обращение, началась совместная работа, включая технические исследования". Бурляев пообещал сообщать о его ходе и результатах.

Депутат подчеркивал, что современные технологии позволят провести объективный анализ обстоятельств гибели поэта.

UPD: В Следственном комитете сообщили ТАСС, что никакого расследования не проводится.

Михаил Лермонтов родился в 1814 году и погиб на дуэли 27 июля 1841 года у подножия горы Машук, недалеко от Пятигорска. Его противником был отставной майор Николай Мартынов, с которым они были знакомы еще со времен юнкерской школы.

фото с сайта Госдумы


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