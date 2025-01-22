Депутат Госдумы Бурляев попросил СК расследовать убийство Лермонтова

Народный артист России, депутат Госдумы от "Справедливой России - За правду" Николай Бурляев написал обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование убийства поэта Михаила Лермонтова, сообщает РИА "Новости" 22 января.

Парламентарий заявил, что различные эксперты неоднократно выражали мнение, что проведенное в 1841 году после смертельной дуэли следствие было недобросовестным. По его словам, в наши дни сотрудники правоохранительных органов могли бы честно и непредвзято изучить обстоятельства гибели Лермонтова с использованием современных технологий.

"Необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)", — считает депутат.

Николай Бурляев давно интересуется жизнью и творчеством этого поэта. В 1986 году он выступил режиссером и исполнителем главной роли в фильме под названием "Лермонтов". Осенью 2024 года отреставрированная версия этой картины вышла в кинопрокат.

В Госдуму Бурляев избрался в 2021 году от партии " Справедливая Россия - За правду". Среди недавних инициатив, в которых он выступал соавтором, закон о запрете пропаганды отказа от деторождения в интернете, СМИ, кино и рекламе и закон о спецсчетах для иноагентов. Отметим, Николай Бурляев является почетным профессором Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

фото с сайта Госдумы