Мошенники выдают себя за сотрудников "Почты России"

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России", и сообщать о якобы пришедших заказных письмах, сообщает 20 февраля ТАСС.

Аферисты действуют через социальные сети, предлагая получить письмо лично или в электронном виде. В случае выбора второго варианта мошенники могут назвать верный адрес электронной почты жертвы и продолжить схему. Также злоумышленники упоминают несуществующий "чат-бот" "Почты России".

В компании напомнили, что никогда не звонят клиентам и не запрашивают коды из SMS, как это делают мошенники.

Напомним, 19 февраля в ЗакСобрании Петербурга выступил начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Согласно представленным им данным, в прошлом году общий ущерб от действий кибермошенников в Петербурге превысил 13 млрд рублей.

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