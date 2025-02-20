Петербуржцы сообщили в ГАТИ о 7 тысячах случаев неправильной парковки во дворах

В 2025 году петербуржцы через специальный сервис передали в Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ) около 7 тысяч адресов с нарушениями парковки во дворах. Чаще всего сообщения поступали от жителей Невского, Московского и Приморского районов, сообщает 20 февраля пресс-служба Смольного.

Сервис "Неправильная парковка транспорта во дворах" на сайте ГАТИ позволяет сообщать о случаях стоянки автомобилей на газонах, у контейнерных площадок и парадных. Эти данные помогают инспекции выстраивать маршруты автомобилей с комплексами фиксации нарушений, после чего автовладельцы привлекаются к ответственности.

Кроме того, поступающая информация помогает выявлять места, где нарушения происходят чаще всего. В прошлом году необходимые меры приняли на 99 адресах, а еще 29 запланированы на 2025 год.

Напомним, в начале февраля Заксобрание приняло закон о штрафах до 5 тысяч рублей за парковку на эксплуатационной маркировке во дворах.

фото: ЗАКС.Ру