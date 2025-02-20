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Новости 13:46

В Петербурге и ЛО за год выявили более 200 случаев хищения бензина полицией

фото ЗакС политика В Петербурге и ЛО за год выявили более 200 случаев хищения бензина полицией

В 2024 году в Петербурге и Ленинградской области было зарегистрировано более 200 случаев хищения бензина сотрудниками полиции, об этом 20 февраля пишет "Фонтанка.ру".

К началу 2024 года по итогам проверок 20 полицейских были уволены, 50 получили предупреждение о неполном служебном соответствии, а 39 – строгий выговор.

Среди подразделений по количеству выявленных хищений лидирует УМВД по Гатчинскому району в Ленобласти. Следом идет Невский район Петербурга, а третью позицию занимает управление по контролю за оборотом наркотиков. Сотрудник последнего ведомства за год присвоил самый крупный объем топлива – 255 литров бензина АИ-95 на сумму более 14 тысяч рублей. Немногим уступил ему полицейский из Фрунзенского района, похитивший 270 литров, однако общий ущерб от его действий оказался ниже.

Напомним, что в среду, 19 февраля, в Законодательном собрании Петербурга выступил начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Он пожаловался на недостаток кадров в полиции из-за зарплат и проблемами с обеспеченностью жильем. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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