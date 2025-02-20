Прокуратура заподозрила пункт выдачи протезов в нарушении прав инвалидов

В Выборгском районе Петербурга прокуратура потребовала от пункта выдачи средств реабилитации устранить нарушения прав инвалидов, сообщили 20 февраля в надзорном ведомстве. По версии районной прокуратуры, нуждающиеся не могут попасть внутрь из-за отсутствия необходимых условий.

Пункт расположен в доме № 43 по Сампсониевскому проспекту. В ходе проверки ведомство посчитало, что там отсутствуют условия для свободного доступа к организации маломобильных посетителей. В частности, рядом с пунктом якобы нет парковочных мест для инвалидов, а входная дверь в здание не обеспечивает задержку ее закрытия более 5 секунд. Помимо этого, прокуратура выявила ряд других нарушений прав инвалидов.

Районный прокурор вынес представление об устранении нарушений в адрес руководства пункта, оно находится на рассмотрении.

Под техническими средствами реабилитации понимают трости, костыли, кресла-коляски, протезы, специальная одежда и обувь, слуховые и голосообразующие аппараты и прочие приспособления облегчения повседневной жизни людей с ограниченными возможностями.

Напомним, что 10 февраля депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия") сообщил, что представители Госавтоинспекции одобрили законопроект о передаче полномочий по контролю за парковкой на местах для инвалидов властям Петербурга и Москвы. Проект предполагает внесение правок в КоАП РФ. Сейчас парковкой на местах для инвалидов занимаются сотрудники ГАИ. По словам депутата, представители инспекции объяснили, что согласны передать полномочия ради возможности сосредоточиться на обеспечении безопасности дорожного движения.

Фото: ЗАКС.Ру