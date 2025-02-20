Смольный заложил 5,2 млн рублей на покупку подарочных альбомов

Администрация губернатора объявила 19 февраля о проведении сразу двух электронных аукционов на поставку подарочных изданий, следует из информации на портале госзакупок. Начальная стоимость первой закупки составила 2,8 млн рублей, второй — почти 2,4 млн рублей, что в сумме дает немногим менее 5,2 млн рублей.

Прием заявок в обоих случаях продолжится до 28 февраля. В рамках первой закупки чиновники рассчитывают приобрести одну тысячу экземпляров подарочной книги "Смольный. Фотолетопись", подготовленной авторами Юрием и Елизаветой Шелаевыми. Издание в твердом переплете рассказывает о здании Смольного института на русском и английском языках. В нем имеются не только фотографии, но и репродукции гравюр, следует из информации на сайте издательства.

Вторая закупка посвящена альбомам с видами города и окрестностей. За предложенные деньги Смольный ожидает получить 250 альбомов "Санктъ-Петербургъ. Прошлое и настоящее" и в придачу к ним 200 экземпляров книги "Санкт-Петербург и окрестности. Золотая коллекция лучших мест". Оба подарочных изданиях поставляются в специальных защитных футлярах.

Отметим, что это не первые партии подарочных изданий, которые намерен приобрести Смольный. В частности, годом ранее администрация губернатора уже приобретала альбомы "Санктъ-Петербургъ. Прошлое и настоящее" и "Санкт-Петербург и окрестности. Золотая коллекция лучших мест" за 2,2 млн рублей. В тот раз контракт заключали с ООО "Мирома книга".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру