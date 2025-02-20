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Новости 16:31

Телефонные мошенники начали активно вовлекать детей в свои схемы

фото ЗакС политика Телефонные мошенники начали активно вовлекать детей в свои схемы

В Сбербанке зафиксировали рост случаев вовлечения детей и подростков в схемы телефонного мошенничества, сообщил директор департамента противодействия мошенничеству банка Сергей Велигодский на форуме "Кибербезопасность в финансах", передает 20 февраля ТАСС.

По его словам, злоумышленники все чаще контактируют с несовершеннолетними, убеждая их передавать накопленные деньги, использовать мобильные устройства родителей для финансовых операций или сообщать коды из СМС и данные банковских карт.

Одна из схем связана с доступом к "Госуслугам": мошенники уговаривают детей назвать код из СМС, после чего могут оформлять займы в МФО или использовать личные данные родителей для других преступных действий.

Также аферисты стали привлекать курьеров. Они представляются сотрудниками госорганов и запугивают ребенка, утверждая, что его родителям грозит уголовное преследование. Под этим предлогом детей убеждают передать деньги или ценности курьеру якобы для "проверки", оставляя взамен фиктивный "гарантийный" документ.

Ранее стало известно о том, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России", и сообщать о якобы пришедших заказных письмах.

фото: Unsplash


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