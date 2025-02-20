В Петербурге дроппершу приговорили к 3,5 годам за хищение 24,5 млн рублей

Прокуратура Петроградского района поддержала обвинение в деле 38-летней уроженки Москвы Полины Драповой, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства 20 февраля.

Летом 2024 года 73-летней жительнице Петроградского района позвонили мошенники, представившись силовиками. Ее убедили, что от ее имени перевели деньги на поддержку "недружественного государства", и якобы потребовали перевести 9,5 млн рублей на указанный счет, а затем передать наличными ещё 15 млн рублей, рассказывает ведомство.

По словам прокуратуры, Драпова 8 июля лично встретилась с потерпевшей у банка на Каменноостровском проспекте и по кодовому слову получила сумку с деньгами. Общий размер ущерба составил 24,5 млн рублей. 1 млн рублей она оставила себе, остальное перевела сообщникам.

Суд приговорил ее к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима и обязал возместить ущерб потерпевшей.

Ранее стало известно о том, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России", и сообщать о якобы пришедших заказных письмах.

фото: ЗАКС.Ру