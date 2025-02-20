В ЗакСе Карелии обсуждают меры соцподдержки опекунов погибших бойцов СВО

Законодательное собрание Карелии подготовило обращение в Госдуму с предложением распространить меры социальной поддержки на опекунов и воспитателей бойцов, погибших в ходе спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата ЗакСа и зампредседателя комитета по бюджету и налогам Ирину Кузичеву ("Единая Россия").

По ее словам, инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон "О ветеранах", чтобы устранить несправедливость и предоставить опекунам те же льготы, что и родителям военнослужащих.

Документ направят в Госдуму для рассмотрения и возможного внесения поправок в законодательство.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в 2024 году в России зафиксировали свыше 65 тысяч нарушений закона в сфере защиты прав участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Для устранения нарушений было принято более 13 тысяч актов прокурорского реагирования.

фото из соцсетей Ирины Кузичевой