Генпрокуратура выявила более 65 тысяч нарушений прав участников СВО в 2024 году

В 2024 году в России зафиксировали свыше 65 тысяч нарушений закона в сфере защиты прав участников специальной военной операции (СВО) и их семей, об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Для устранения нарушений было принято более 13 тысяч актов прокурорского реагирования. Среди выявленных нарушений – случаи несвоевременных выплат. В Якутии, например, только после вмешательства прокуратуры пять семей участников СВО смогли получить компенсации в размере 1,2 млн рублей каждая, которые ранее им отказывали.

В Ульяновской области прокуроры помогли семьям военнослужащих возместить расходы на приобретение твердого топлива. На данный момент более 220 семей уже получили такую поддержку.

Генпрокуратура подчеркнула, что продолжит работу по защите прав участников спецоперации и их семей, оперативно реагируя на выявленные нарушения.

Напомним, что участник СВО и программы "Время героев" Николай Королев стал заместителем председателя в комитете по вопросам законности Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру